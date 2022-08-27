3 yılda 500 bin İzmirliye ulaştılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Buca İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, AK Parti İzmir İl Teşkilatı tarafından hazırlanan "Karınca Modeli" saha çalışmasının 3 yıldan bu yana başarıyla sürdürüldüğünü belirtti. AK Parti'nin milletle arasındaki teması dolaylı yollardan ziyade doğru yollardan tayin ettiğini vurgulayan Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İzmir'deki teşkilatlarımız 3 yıldır bütün ekibiyle tüm ilçelerde sahaya çıkıyor, bölgenin bütün damarlarına, en uçlarına kadar ziyaretlerde bulunuyor. İşte bu süreçte arkadaşlarımız 500 bin İzmirliye doğrudan temas etti. Aynı anda 30 ilçede sivil toplum kuruluşları, muhtar ve vatandaş ziyaretleri yapıldı. Bu bağlamda 3 yılda toplam 80 bin ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerin 43 bini esnaflara yönelik oldu. 13 bine yakını da ev ve hane ziyareti şeklinde gerçekleşti. Yine 2 bine yakın muhtar ve 1200 de STK ziyareti gerçekleştirildi."



SORUNLAR ÇÖZÜME ULAŞTI

Dağ, bu çalışmalarla birçok sorunun çözüme ulaştığını, gelen şikayetlerin büyük bir kısmının büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle ilgili olduğunu anlattı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, vatandaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



'HEMŞERİLERİMİZİN TEVECCÜHÜ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Milletimiz diyor ki 'Artık sizi her zaman görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.' Bize sokakta seçimden seçime geliyorsunuz diyen bir kişiye rastlamamız mümkün değil. Bu çalışmalarda milletimizin, İzmirli hemşerilerin büyük bir teveccühünü görüyoruz." AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da parti olarak her zaman vatandaşların içinde olduklarını söyledi.

2019 YILINDA BAŞLADI

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin 2019 yılında göreve gelmesi ile birlikte yaklaşık 3 yıldır uygulanan 'Karınca Modeli'nde, İzmir İl Teşkilatı tüm ekibiyle birlikte kentin bir ilçesine çıkarma yapıyor. İlçelerdeki mahalle muhtarları, parti üyeleri, semt sakinleri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üyeleri, şehit ve gazi yakınları olmak üzere birçok kişi ziyaret ediliyor.