Bucalı çocuklar ‘mahalledeki havuzda’ yüzme öğreniyor

Buca Belediyesi,çocukların yüzünü güldürdü. Dar gelirli yurttaşların çocukları için kurulan iki büyük portatif havuzda 6 haftada 7 bin 500 çocuk yüzme eğitimi alacak. Buca Belediyesi Mustafa Kemal ve Yıldız mahallelerinde hijyen standartlarına uygun olarak kurulan 20 metrekarelik havuzlar, binlerce çocuğun yüzmeyi ilk öğrendiği yer olacak. Her havuzda günde 125 çocuğun kayıtlı olduğu eğitimler 6 hafta boyunca sürecek. Hafta içi ve cumartesi olmak üzere haftada 6 gün uzman eğitmenlerce gerçekleştirilecek yüzme eğitimlerinde, çocukların sportif ve sosyal becerilerini geliştirmek amaçlanıyor.

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