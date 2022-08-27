İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine soluk aldırmıyor: 7 ilçede 63 şüpheli yakalandı!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve ilçe jandarma ekipleri, 8- 22 Ağustos tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Tire, Menderes ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.