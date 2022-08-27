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Haberler İzmir İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine soluk aldırmıyor: 7 ilçede 63 şüpheli yakalandı!

İzmir polisi uyuşturucu tacirlerine soluk aldırmıyor: 7 ilçede 63 şüpheli yakalandı!

Emniyet güçleri İzmir'de uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor. 8-22 Ağustos 2022 tarihleri arasında 7 farklı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde aparatlarıyla yakalanan 63 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklanırken 57'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

27.08.2022, 12:15

İzmir'in 7 farklı ilçesindeki operasyonlarda, uyuşturucu maddeyle yakalanan 63 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 57'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir uyuşturucu batağında! Operasyonların ardı arkası kesilmiyor!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve ilçe jandarma ekipleri, 8- 22 Ağustos tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Tire, Menderes ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

İzmir uyuşturucu batağında! Operasyonların ardı arkası kesilmiyor!

Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda toplam 14,45 kilo gram kubar esrar, 562 gram metamfetamin, 16 sentetik hap, 3 bin 316 kök kenevir, 47 gram kenevir tohumu, 38 uyuşturucu içme aparatı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İzmir uyuşturucu batağında! Operasyonların ardı arkası kesilmiyor!

Operasyonlarda 63 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir uyuşturucu batağında! Operasyonların ardı arkası kesilmiyor!

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 57'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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