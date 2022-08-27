  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de yollar göle döndü

İzmir’de yollar göle döndü

27.8.2022

İzmir’de yollar göle döndü

İzmir'de son 3 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı yine olumsuz etkiledi. Kentte rögarlar ve dereler taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Her yağmurda ev ve işyeri su basan vatandaş kentteki alt yapı eksikliğine isyan etti. Dün öğlen saatlerinde aniden bastıran yağmur Karabağlar, Buca ve Konak'ta etkili oldu. Karabağlar'daki Bozyaka Mahallesi'nde sağanak yağış nedeni ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Karabağlar Yunusemre Deresi'nde de taşkın meydana geldi. Taşan deredeki yağmur suları çevredeki ev ve işyerlerinde de su baskınına yol açtı. Buca'da da kısa bazı işyerlerini su bastı, rögarlar taştı. Konak Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi arterlerde de yağış nedeni ile trafikte yoğunluk oldu.

■ METİN BURMALI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA