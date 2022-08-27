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Haberler İzmir Karaman'daki cinayetin faili 73 gün sonra İzmir'de yakalandı

Karaman'daki cinayetin faili 73 gün sonra İzmir'de yakalandı

Geçtiğimiz aylarda Karaman’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından bir kişi öldürülmüştü. Cinayeti işleyen şahıs 73 gün sonra İzmir'de saklandığı evde yakalandı.

İHA

27.08.2022, 14:46 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 14:48

Karaman’daki cinayetin faili 73 gün sonra İzmir’de yakalandı

dinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Haziran'da galericiler sitesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra kaçan şüpheli E.K'yi yakalamak için özel bir ekip kurdu. 73 gün boyunca E.K'nin izini süren ekip, şüphelinin İzmir'de olduğunu belirledi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla şüpheli saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Karaman'a getirilen şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



OLAY
14 Haziran'da Karaman-Konya yolu üzerinde bulunan Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ramazan Erbay ve Ö.K. silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Erbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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