Altılı masaya meydan okudu

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü Gönül Seferberliği Projesi kapsamında son 2 yılda İzmir'de 8 bin 295 kişinin online üyelik sistemi ile partiye katılması dolayısıyla tören düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli yaptıkları konuşmalarla önemli mesajlar verdi.



GÜÇLÜ LİDER VURGUSU

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, bunun da Türkiye'ye bir maliyeti olduğunu kaydeden Hamza Dağ, "Böyle bir zamanda ülke yönetme tecrübesi olan, iradesi olan ve dünyada güçlü liderliğiyle ön plana çıkan lider ülke Türkiye olmanın ne anlama geldiğini gördük. Aynı zamanda böyle bir dönemde ülkeyi selamete çıkaracak ülkeyi böyle bir dönemde kurtaracak olan güçlü bir liderdir, güçlü bir iradedir, o da bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.





"BÜYÜKŞEHİR NE YAPMIŞ?"

Türkiye'nin son dönemde İzmir depremi, orman yangını gibi zorlu süreçlerden geçtiğini ifade eden Dağ, "Bunların hiçbirinde Allah'a hamdolsun, 'Devlet nerede?' dedirtmedik. İzmir'de depremzedeler için 5 bin küsur konutu bitirdik, bitirmek üzereyiz. Biz 5 bin konut yaparken ey Büyükşehir Belediyesi sen ne yaptın? Bir tane konut yaptın mı?" diye konuştu. Birilerinin AK Parti'ye ömür biçmeye çalıştığını anlatan Hamza Dağ, "Şimdi 'helalleşeceğiz' derken öbür taraftan 'yargılayacağız' diyorlar. Bir milletvekilli Meclis'te diyor ki 'O Bursa'daki fabrikayı verdiğiniz için sizi yargılayacağız.' Niye? Orası kamu arazisiymiş. Biz Togg'a verdiğimiz için Togg'a peşkeş çekmişiz. Bu ülkenin yerli, milli aracı olması sizi niye rahatsız ediyor? Hukuk devleti dediğiniz yerde siyasilerin böyle bir şey söylemesi de ayrı bir garabet de ama alnımız açık, başımız dik. Hiç kimseden korkumuz yok ama fazla da kendinizi kaptırmayın, etrafınızı da kandırmayın. İnsanlara fazla da ümit vermeyin. Seçim gecesi bir 'Adam kazandı' mesajı daha atmak zorunda kalmasınlar Allah'ın izniyle" diye konuştu.





İZMİR'DE 8 BİN YENİ ÜYE

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise 2023'te İzmir'de birçok ilçeyi kazanmayı hedeflediklerini, İzmir'in de AK Parti ile zaferi beklediğini söyledi. Sürekli, son 2 yılda "izmiraküyelik.com" aracılığıyla İzmir'de 8 bin 295 kişinin partiye katıldığını bildirdi. Gönül Seferberliği Projesi'nin devam ettiğini kaydeden Sürekli, "Doğru adrestesiniz, doğru çatının altındasınız. Çünkü burada şahsi hırslara yer yok. 'Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' şiarıyla yol yürüyenler var. Ülkemizi ve şehrimizi demokrasi ve kalkınma hamleleri ile ileriye taşımak isteyenler var. Sizin de varlık ve desteğinizle davamızın peşinden giden gönüllü ordusu büyüyor. Allah, hiçbirimizin yüzünü kara çıkarmasın.. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.