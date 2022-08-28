İzmir elektrik kesintisi 28 Ağustos Pazar

İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 28 Ağustos Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 28 Ağustos Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYINDIR
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIBEL MAH. TR-5 , ÇIRPI TOPRAK SU TR-3, ELIFLI SULAMA TR-10, ELIFLI SULAMA TR-6, KIZILCAOVA MAHALLESI HÜSEYIN DAĞLI SULAMA GRUP TRAFOSU, FURUNLU MAHALLESI SULAMA TR-11, GAZILER MAHALLESI TR-1, YEŞILOVA MAHALLESI KAMIL ATMACA SULAMA GRUP TRAFOSU, KARAHALILLI MAHALLESI TR-1, YAKAPINAR MAHALLESI KEMAL DERELI SULAMA GRUP TRAFOSUDERNEKLI MAH MERSINLI MEVKII TRAFOSU, ZEYTINOVA MAHALLESI MUSTAFA ŞENTÜRK SULMA GRUP TRAFOSU, HASKÖY MAHALLESI OSMAN ÖLÇER, MUZAFFER ERINCE SULAMA GRUP TRAFOLARI, HAVUZBAŞI ALTI SAMI GÜÇLÜ SAFFET YILMAZER, YUSUF ÖZECE SULAMA GRUP TRAFOLARI, YEŞILOVA MAHALLESI ZEKI PAVLAZ SULAMA GRUP TRAFOSU SÖĞÜTÖREN MAHALLESI TR-2 , YAKACIK MAHALLESI SULAMA KOOP TRAFOLARI TAMAMINDA
BERGAMA
28.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK, GÖÇBEYLİ OVASI SULAMALAR VE CİVARLARI
28.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK, GÖÇBEYLİ OVASI SULAMALAR VE CİVARLARI
28.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KADIKÖY, ZAĞNOS MAHALLELERİ VE CİVARLARI
28.08.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE OKÇULAR VE CİVARLARI
BORNOVA
28.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7224,7232,7004,7004/12,7027/1-2,7226 SOKAKLAR VE CİVARI
28.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE KÖYÜ CİVARI
28.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE KÖYÜ,TEZEL LOJİSTİK, AHMET BARSBAY, CENGİZ YOKUŞ, ÜMİT DOĞAN, GÜNAK PLASTİK, SAMSAN, YERSU MAKİNA, MEHMET HANEFİ KAYA, FLORAPLAST, ÖZBEK GERİ DÖNÜŞÜM, KUTLUTAŞ, ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞUTMA, NAMETULLAH ERDOĞAN,ASAY METAL,YAMANTAŞ, BEŞLER GRUP,ATA DİLEK DERİ, ONUR ARSLAN, MEHMET İSLAM ÖZÇELİK, BİLAL ASLAN
28.08.2022 11:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 340 SOKAKLAR VE CİVARI,OTO SANAYİ SİTESİ
28.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKAKÖY MAHALLESİ,ÖZBEK CADDESİ CİVARI
BUCA
28.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ KARAYOLLARI ASFALT PLENT TESİSİ
DİKİLİ
28.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ UĞUR MUMCU, ÇETİN EMEÇ, BAHRİYE ÜÇOK, TURAN DURSUN CADDELERİ TAMAMI VE CİVARLARI
28.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ, ATATÜRK CADDESİ VE CİVARI
KEMALPAŞA
28.08.2022 18:00 20:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAH. YOLBAK ÖZEL TR, ART ALUKROM ÖZEL TR, SIMER İSTIF MAKINALARI VE CIVARLARI
KINIK
28.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ARPASEKİ, AZİZİYE, CUMALI, HAMZAHOCALI, KOCAÖMER, FATİH, TAŞTEPE MAHALLELLERİ ARPASEKİ TR-1, AZİZİYE TR-1, CUMALI TOPRAK SULAMA TR-1, CUMALI TOPRAK SULAMA TR-2, CUMALI TR-2, ABDULLAH ERGÜN VE ARK, CUMALI TR 1, İLHAMİ ERMAN ÖZEL TR, TURAN DUMAN ÖZEL TR, SOMA BELEDİYESİ ÖZEL TR, KALPİSAR ENDÜSTRİ HAMMADDE ÖZEL TR, HAMZALI TOPRAK SULAMA, RÜYAPARK KAVŞAK TR, HAMZAHOCALI TR2, MEHMET EMENGEN VE ARKADAŞLARI TR, HAMZAHOCALI TR1, MEHMET KAYAPALI VE ARK. ÖZEL TR, MEHMET BÜYÜKYILDIZ ÖZEL TR, HATİCE KARAKAYA ÖZEL TR, HASAN HÜSEYİN US, ONUR SAVRAN ÖZEL TR, FETHİ ŞAHAN VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR, CUMA DEMİR ÖZEL TR, SEYHAN NURAY ÖZEL TR, ATAYLAR, CİHAN NURAY ÖZEL TR, FATİH UCAZ VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR, NESRİN KARAKAYA ÖZEL TR, EROL GÜREL ÖZEL TR, DSİ P1 ÖZEL TR, ALİ RIZA ATAK VE ARK., İZZET ÇİMEN VE ARKADAŞLARI, İZSU TAŞTEPE İÇME SUYU ÖZEL TR, KEMAL GÜNAY ÖZEL TR, EMRAH ŞAHİN ÖZEL TR, RIZA ACAR VE ARK. ÖZEL TR, ONUR SAVRAN ÖZEL TR, MUAMMER ONUŞ-DURMUŞ ABAYDIN ÖZEL TR, ALİ KARADAĞ ÖZEL TR, DSİ P2 ÖZEL TR, FATMA ABAYDIN ÖZEL TR, ONUR SAĞLAM VE ARK. ÖZEL TR, MELAHAT ATAŞ ÖZEL TR, KINIK TR-24, MUAMMER SARISAÇ VE ARK. TR, UMUT AĞAR VE ARK. TR, HİSAR SALÇA ÖZEL TR, MAHİR SÖNMEZ, TAŞTEPE TR-1 VE CİVARLARI
KİRAZ
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIBAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIBAR MAHALLESI MUSULLAR SOKAK TR-2
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAHALLESI KAYADIBI SOKAK TR-6
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR HIDIRLIK MAHALLESI ERRAHMAN CADDESI, BAHÇEKÖY ÖNÜ VE CIVARI
KONAK
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,HALİT ZİYA BULV., MİMAR KEMALETTİN, FEVZİPAŞA BULV.
MENDERES
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
MENEMEN
28.08.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AHIHIDIR, MERMERLİ, CAMİKEBİR, KASIMPAŞA, ESATPAŞA, TÜLBENTLİ MAHALLELERİ VE CİVARLARI
28.08.2022 14:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KASIMPAŞA, ESATPAŞA, MERMERLİ MAHALLELERİ VE CİVARLARI
SEFERİHİSAR
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ÇAMTEPE KÖYÜ
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR GÖLÇÜK KÖYÜ
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR CAMIKEBIR MAHALLESI SIĞACIK YOLU
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI SIĞACIK YOLU, ESKI SIĞACIK YOLU, TUZLA CADDESI
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI TAŞKENT SITESI
TİRE
28.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISARLIK-ÇUKURKÖY-ÇAMDERE-YEMIŞLER-ORTAKÖY-ARMUTLU-BAŞKÖY-AKMESCIT-MUSALAR ÇUKURALAN MAHALLELERI