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Haberler İzmir İzmir Zafer Bayramı’na hazır

İzmir Zafer Bayramı’na hazır

28.8.2022

İzmir Zafer Bayramı’na hazır
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümüne günler kala İzmir'de hazırlıklar tamamlandı. İzmir Valiliği'nin yayınladığı kutlama programına göre, Salı günü sabah 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlenecek. Protokolün katılacağı törende Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Saat 10.45'te ise, kutlama ve geçit töreni gerçekleştirilecek. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılacağı törenle İzmirliler Zafer Bayramını kutlayacak.
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