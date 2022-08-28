Oyunu İzmir’de bozuldu

Karaman'da çelik yelek giyerek iş yerlerine gelen Ramazan Erbay'ı çıkan çatışmada öldüren Ercan Küçükbingöl, 73 gün sonra İzmir'de saklandığı evde yakalandı. Karaman'a getirilen Ercan Küçükbingöl, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 Haziran'da, Karaman - Konya karayolu üzerindeki Galericiler Sitesi'nde meydana gelen olayda, başka bir galeride çalışan Ramazan Erbay, üzerine çelik yelek giyerek rakip galeriye gitti.





GALERİCİLER SİTESİNDE ÇATIŞMA

Erbay belinden çıkardığı tabanca ile galerinin ortakları Özay K., Harun K. ve Ercan Küçükbingöl'e ateş etti. Küçükbingöl de silahıyla Erbay'a karşılık verdi. Çatışmada Ramazan Erbay, Özay K. ve Harun K. yaralandı. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Erbay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erbay'a isabet eden kurşunlardan birisinin çelik yeleği deldiği ortaya çıktı. Özay K. ile Harun K. ise taburcu edildi. Olayın ardından kaçan Ercan Küçükbingöl'ün yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.



ÇELİK YELEKLE GETİRİLDİ

Özel ekip, Küçükbingöl'ün İzmir'deki bir evde saklandığını belirledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyon ile Ercan Küçükbingöl saklandığı evde gözaltına alındı. Karaman'a getirilen Ercan Küçükbingöl sorgusunun ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Ercan Küçükbingöl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.