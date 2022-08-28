Sorgusuz sualsiz tedavi! İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden kalpleri kazanan

Uyuşturucu bağımlılarının tedavi olmak üzere sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde sağlık mesleği mensuplarının bu kullanıcıları ihbar yükümlülüğünün kaldırılmasına yönelik atılan adım kalpleri kazandı. Bir çok genç sağlık kuruluşlarına başvururken, tedavi olan gençler sorgu yerine sadece tedavi olduklarını görünce, batağa düşen arkadaşlarını tedaviye götürmeye başladı. Narkotik Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu çalışma ile gerek kendilerine, gerekse de sağlık kuruluşlarına kendi istekleri ile giderek tedavi için imza veren gençlerin sayısında büyük artış olduğunu anlattı.



İLLETTEN KURTULABİLİRSİNİZ

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı proje başarıyla devam ediyor. İşte, bağımlılıktan kurtulmak için tedaviye başlayan gençlerin anlattıkları:



■ M.M. 26 yaşında, extacy ve kristal uyuştrucu kullanıyordu. Annesinin ısrarı ile tedavi olmayı kabul etti. Tedaviye gitmeyi kabul ettiği ilk gün, 'Sorguya alınır mıyım' diye korku yaşadı. Ancak böyle olmayınca tedaviye devam etti ve özgüveni geldi. Aynı mahallede oturan arkadaşını ikna edip tedavi olmaya götürdü. İki arkadaş birbirlerine destek olarak haftanın belirli günleri sağlık kuruluşuna gidiyor. İki arkadaşı, bu illetten kurtulmayı kafasına koyan gençlere seslenerek, "Korkmayın sorgu yok, tedavi var" diye konuştu.



■ Ş.Ö. 22 yaşında, kristal sentetik uyuştrucu ile birlikte extacy kullanıyor. Narkotik timleri tarafından verilen seminerlerin ardından taksi şoförü babasının iknası ile tedaviyi kabul etti.



"SAKIN KORKMAYIN"

O da diğerleri gibi tedavi olmaya gittiğinde sorguya alınmaktan korkuyordu. Ancak o da sorgu yerine sevgi ile bakan sağlık çalışanlarını görünce yakın akrabası B.D'yi tedaviye ikna etti. Birbirlerine destek veren B.D. ve Ş.Ö. uyuşturucu kullanan gençlere seslenerek, "Korkmayın. Hiç bir şekilde gözaltı yok" diye konuştu.

Narkotik Şube Müdürlüğü yetkilileri, 14 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında il genelinde yapılan toplantıların ardından 10 bine yakın taksi şoförü, infaz koruma memuru, güvenlik görevlisi kamu personeli ve vatandaşa eğitim verildikten sonra, 70'in üzerinde gencin tedavi için destek ve yardım istediklerini dile getirdi.

NARKOTİK EGİTİMİ BIZE GÜÇ VERDİ

Öz oğlunu tedaviye ikna eden baba R.Ö. "İzmir polisi bir çok taksi esnafı meslektaşımıza eğitim verdi. O gün diyemedim, oğlum da kullanıyor, ancak orada aldığım eğitim ve cesaretle oğlumu ikna etmeyi başardım. Gerçekten güleryüzle bizleri karşıladılar ve bizimle ilgileniyorlar. Teşekkür ederim Narkotik Polisi" dedi.

"ÖNCE KENDİNİZ İNANİN"

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü yetkilileri 40 gün içinde 100 bine yakın aileye eğitim vererek önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek şunları söyledi: Bu illetten kurtulmak için önce gençlerimizin, çocuklarımızın inanması gerek. Bir genci kurtarsak bin genci kurtarmış kadar mutlu oluruz. Siz anne ve babalar inanın, bizler hep yanınızdayız. Gençler sizdeler de inanın, bizden size sorgu yok, sevgi, tedavi var. Bunun bilin, bizim tek amacımız bu illetten gençleri korumak ve kurtarmak, o zehir tacirlerine hayatı zindan etmek.

FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER