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Haberler İzmir İzmir'de 18 firari JASAT'tan kaçamadı

İzmir'de 18 firari JASAT'tan kaçamadı

İzmir’in birçok ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 18 kişiyi, jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT yakaladı.

29.08.2022, 10:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022, 10:25

İzmir’de 18 firari JASAT’tan kaçamadı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. 16-25 Ağustos tarihleri arasında, Torbalı, Ödemiş, Dikili, Seferihisar, Çiğli, Aliağa, Tire, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 18 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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