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Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! Vinç operatörü başka bir vince geçmek isterken yükseklikten düştü

İzmir'de feci kaza! Vinç operatörü başka bir vince geçmek isterken yükseklikten düştü

Talihsiz kaza İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana geldi. Demir çelik fabrikasında vinç operatörü olarak çalışan işçi başka bir vince geçmek isterken yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

29.08.2022, 14:58 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022, 14:58

İzmir’de feci kaza! Vinç operatörü başka bir vince geçmek isterken yükseklikten düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Foça yolundaki bir demir çelik fabrikasında gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre vinç operatörü Oktay Eryılmaz, çalıştığı esnada başka vince geçiş yapmak istedi. Eryılmaz, bu sırada yüksekten düşerek yaralandı.

Yaralanan işçi, ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eryılmaz, daha sonrada doktorların müdahalesinin ardından ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eryılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Evli iki çocuk babası olan vinç operatörü Oktay Eryılmaz'ın emekliğine az bir süre kaldığı öğrenildi.

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