Katili koruyan Almanları dize getirdi

İzmir Buca'da 6 yıl önce yangın çıkan bir binanın zemin katındaki dairede itfaiye ekiplerince ceset bulundu. Halil Yılmaz'a ait dairedeki bazadan çıkan cesedin, Yılmaz'ın nişanlısı Sibel Çelik'e ait olduğu belirlendi. Halil Yılmaz'ın peşine düşen polis ekipleri zanlıyı yakalayamadı. Hazırlanan iddianamede, Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konulduğu ve evin ateşe verildiği yer aldı.



Katil zanlısı Halil Yılmaz tutuklandı.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Alman yetkililer, Yılmaz'ı ülkelerine ilticacı olarak girdiğini ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yıllarca iade etmedi. Kadın cinayetlerinde gönüllü olarak kurbanların hakkını savunan İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Sibel Önder, Çelik'in katilinin hak ettiği cezayı alması için harekete geçti. Önder, Alman makamlarıyla 114 yazışma yaptı, ülkedeki kadın haklarını savunan STK'lar ile iletişime geçti ve geçtiğimiz hafta Halil Yılmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesini sağladı.





YENİ ASIR'A KONUŞTU

Bir kadın katilinin daha yakalanmasında büyük emek veren Önder, uluslararası katil avındaki başarısının perde arkasını Yeni Asır'a anlattı. Önder, "Cinayetin ardından acılı anne Cemile Çelik, dönemin İzmir Valisi Erol Ayyıldız beyden yardım isteyerek, bu davaya benim bakmamı ve maddi durumunun olmadığını söylemiş. Sayın Valimiz beni davet edip, davaya bakmamı istedi. Hiç bir ücret almadan davayı aldım. Bu adamın Almanya'daki evini, yediği trafik cezalarını, orada neler yaptığını gurbetçi Türklerin yardımıyla buldum. Ardından kırmızı bülten çıkarttırdım. Yaptığım yazışmalar ve Alman kadın derneklerinin de desteği ile tutuklattım. Ancak can güvenliği yok diye iade edilmedi. Bunun üzerine yine kadın derneklerinin büyük desteği ve Dışişleri Bakanlığı'nın yazışmaları ile zanlı Halil Yılmaz'ı Türkiye'ye getirttirdim. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her zaman dediğim gibi 'Ölünün dili yok ama benim var'" diye konuştu. 6 yıl sonra kızının katilinin tutuklandığını gören anne Cemile Çelik ise, "Dünyalar benim oldu. Avukat Sibel hanıma teşekkür ederim" dedi.

FATİH ŞENDİL