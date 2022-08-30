20 milyonluk tedbir

İzmir'de Rüya Polat'ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi A.P. delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Daha önce annesi de Hollanda'da 28 bıçak darbesiyle cinayete kurban giden Rüya Polat'ın dosyası faili meçhuller arasına kaldırıldı. Ancak Polat'ın yakınlarının başvurduğu avukat Sibel Önder, gayrimenkul zengini genç kadının Bostanlı, Karataş ve Üçkuyular'da toplam değeri 20 milyonu geçen 6 dairesini satmak isteyen A.P'nin satışını engellemek için tedbir kararı aldırdı.



YARGITAY'A BAŞVURDU

Koca'ya verilen beraat karanın bozulması için Yargıtay'a başvuran Önder, "Hırsızlık süsü verilen evde altın, döviz ve elektronik eşyalara dokunulmamış. Kapıda iki lüks araç duruyor, anahtarları ortada ama alınmamış. Asıl önemlisi, eve cezaevinden izinli gelip çilingir yardımıyla içeri giren bir koca neden dışkısını bir poşete koyup balkondan aşağıya atar? Bu dışkının DNA tespitiyle kendisine ait olduğu belirlendi. Bu şüpheler yüzünden Rüya Polat'ın altı dairesinin eşi tarafından satılmasına engel olmak istedim" dedi.



GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olay Buca Şirinyer'e bağlı Efeler mahallesinde, 9 Nisan 2016'da meydana geldi. Gayrimenkul alım satımı yapan A. Polat, yaralama suçundan girdiği Menemen Cezaevi'nden izinli olarak çıktı. Eve giden A. Polat, kendi ifadesine göre kapıyı çalmasına rağmen açılmadı. Bunun üzerine yine A. Polat'ın iddiasına göre çilingir yardımıyla eve girdiğinde, 19 aylık eşi Rüya Polat'ın cesedini kanlar içinde buldu. İhbar üzerine eve gelen ekipler ise genç kadının, ağzı yastıkla kapatılarak birçok kez bıçaklandığını saptadı. Polat ise gözaltına alındı.



BIÇAĞI BULAMADILAR

A. Polat'ın sorgusunda, cinayet günü olan 9 Nisan'da gittiğini ileri sürdüğü yerlerde bulunmadığı belirlendi. Yine ifadesinde olay günü arabalı vapurla Karşıyaka'ya geçtiğini ve araçtan hiç inmediğini söyleyen A. Polat'ın bu iddiasını kamera görüntüleri çürüttü. Polis, zanlının saat 14.00'te araçtan indiğini ve elindeki poşeti denize attığını tespit etti. Polat'ın kayıp olan suç aleti bıçağı denize atmış olma ihtimalini değerlendiren dalgıç polisler, denizin dibinde yaptıkları aramada bıçağa ulaşılamadı.



HAKİM TAHLİYE ETTİ

Ancak kamera görüntülerine dayanarak hazırlanan dosyanın mahkemeye sunulmasıyla A.Polat, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı. Duruşmalarda ise mahkeme heyeti tanık ifadeleri ve delil yetersizliğinden tutuklu kocayı beraat ettirdi.

FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER