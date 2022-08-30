İnternette o videoyu izleyince ailecek hayatları değişti! 10 yaşındaki Sümeyra çiftçilere ilham oldu!

ÇİFTÇİ VE ÇEVRE DOSTU

Türkiye'de hayvan yemi üzerine 30 yılı aşkın çalışmalar yapan ve Uzak Asya'da 'dev kral otu' olarak bilinen maralfalfayı ülkeye getiren Turhan Kendirli de çiftçi ve çevre dostu olan yemin keşif hikayesini ve diğer yem bitkilerinden farkını, "Filipinler ve Endonezya seyahatinde böyle devasa bir bitki ile karşılaştım. Hayvan yemi olarak kullandıklarını gördüm ve üzerinde çalışarak, ülkemize getirmeye karar verdim. Uzak Asya'da ıslahtan önceki ham hali 'dev kral otu' olarak da bilinen bitkinin, bilim insanları tarafından bir kaç kere ıslah edilerek ortaya çıkardıkları maralfalfanın ülkemize uygun olduğunu gözlemledim. Maralfalfa, Anadolu'nun bütün coğrafyasında yetişebilir.

İç Anadolu'da yaz aylarında, sıcak olduğu zamanda tek hasatlık yetişme olabilir. Ege'ye yaklaştığımızda hasat sayısı ikiye çıkabilir. Hava sıcaklığına göre Ödemiş, Adana, Tire ve Antalya gibi bölgelerde 3 ve üzeri hasat yapılabilir. İlk hasatta 70-80 ton olmakla beraber, ikinci hasatta 100 ve üzeri silaj temini yapılabilir. Türkiye'nin birçok bölgesinde 2 yıldır kullanılan bu yem bitkisinden üretici de oldukça memnun. Bugün ise burada ilk defa bu kadar büyük bir arazide dikim gerçekleştirildi. İlk defa bin metrekarelik bir silaj hasadı yapıldı ve bu bin metrekarelik silaj, ilk hasat olmasına rağmen 70 ton bandında ürün verdi. Bu hem çevre hem de çiftçimiz için çok avantajlı bir kazanım" diye anlattı.