İzmir elektrik kesintisi 30 Ağustos Salı

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ise merak ediliyor. İşte 30 Ağustos İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ise merak ediliyor. İşte 30 Ağustos İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYINDIR
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HAVUZ BAŞI MAH KIRSAL-ÇIRPI CAMII MAH KIRSALI-GRB SULAMA TRAFOLARI AGROVIT YEM-2K TARIM HAYVANCILIK-
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIRPI CAMII MAH KIRSALI-ÇIFTÇIGEDIĞI MAH. KIRSAI-KIZILCAOVA MAH KIRSALI-GRB SULAMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR.
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILCAOVA MAH-YAKAPINAR MAH-ÇIFTÇIGEDIĞI MAH.
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIÇIFTLIK MAH. KIRSALI-HASKÖY MAH.KIRSALI
30.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAKEÇILI MAHALLESI TURGUT IŞIK TARIMSAL SULAMA GRUBU TR-23
BERGAMA
30.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAYRAMCILAR, İSMAİLLİ, ÖKSÜZLER, KOYUNELİ MAHALLELERİ VE CİVARLARI
BEYDAĞ
30.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOMAKLAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
30.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAKEÇILI MAHALLESI MEHMET TELLI TARIMSAL SULAMA GRUBU
30.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI AHMET KARADIŞ TARIMSAL SULAMA GRUBU
BUCA
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAHTALI BARAJI KORUM,DEDE,YOLÜSTÜ MEVKİİ-MEŞELİK YOLU KARACAAĞAÇ VE CİVARI,KIRIKLAR YOLU ÜZERİ,KARACAAĞAÇ VE CİVARI, KIRIKLAR KÖYÜ VE CİVARI, 3018,3020,4004,4004/1,4010-4020-4002-4005-4024 SOKAKLAR VE CİVARI,KIRIKLAR MAHALLESİ VE CİVARI,BELEN-HÜRRİYET CADDESİ,ÇORLU MEVKİİ BELENBAŞI KÖYÜ DOĞANCILAR KÖYÜ VE CİVARI
30.08.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAAĞAÇ KÖYÜ,ÇİNÇİN MEVKİİ
DİKİLİ
30.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ GÜLKENT, PETEKKENT, HALK EĞİTİMCİLER, AYKO, GÜN IŞIĞI, SİNETUR, PINAR KONAKLARI, RÜYAKENT VE CİVARLARI
30.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ BAHÇELİ OVASI İLE İZSU TERFİ MERKEZİ VE CİVARLARI
KEMALPAŞA
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN-YIĞITLER-BAĞYURDU-SARILAR-SINANCILAR-OVACIK MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARLARI
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI ARIK ALTI CADDESI-İZMIR ANKARA CADDESI-AYKIRI SOKAK NIF ÇAYI VE CIVARLARI
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAHALLE OVA YOLU İSMAIL AKSOY SLM GRB HATICE UÇTU ÖZEL TR RIDVAN ÜRETEN ÖZEL TR, ALI CANDAŞ ÖZEL TR MEHMET KÖSE ÖZEL TR, GÖKAY GÜNYÜZ ÖZEL TR DILEK TANRIKULU ÖZEL TR
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI İNCIRLI PINAR CADDESI ,LIMONCUK SOKA AYKIRI SOKAK VE CIVARLARI
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAHALLE, 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESI, 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI, YIĞITLER MAHALLESI, SARILAR, SINANCILAR MAHALLELERINE BAĞLI OVA BÖLGELERI VE CIVARLARI
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 85.YIL CUMHURIYET MAHALLESI AYDERESI SULUK KÜME EVLERI -ANKARA CADDESI VE CIVARLARI
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI ARIK ALTI CADDESI-İZMIR ANKARA CADDESI-AYKIRI SOKAK NIF ÇAYI ŞERBETÇI SOKAK NAMAZGAH SOKAK VE CIVARLARI
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAHALLE SARI CEVIZ YOLU-OVA YOLU
KINIK
30.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ARPADERE, BAĞALAN, BÜYÜKOBA, ÇALTI, ÇANKÖY, DEĞİRMENCİELİ, ELMADERE, KALEMKÖY, KOCAÖMER, YAYLAKÖY MAHALLELERİ VE CİVARLARI
MENDERES
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
TİRE
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRELI MAH-DERELI MAH-KÜRDÜLLÜ MAH.
30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PEŞREFLI
TORBALI
30.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAH OVA TARIMSAL SULAMA ABONELERIŞ, ÇAYBAŞI MAH. TARIMSAL SULAMA ABONELERI(ASRI ADALI, ARIF ŞENOL, BEKIR ŞENOL SULAMA TR)
30.08.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI 5097, 5064, 2034 SOKAKLAR VE ÖZEL TR SULAMA ABONELERI (TR-50)
30.08.2022 16:00 19:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DAĞTEKKE KÖYÜ TAMAMI VE İZSU TRAFOSU