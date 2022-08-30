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Haberler İzmir Son dakika: İzmir’de helikopter kalkış anında yan yattı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: İzmir’de helikopter kalkış anında yan yattı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi...İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Helikopterin yere çarpan pervanesi parçalanırken, pilot ve yardımcı pilot yaralandı.

İHA

30.08.2022, 15:26 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022, 15:47

Son dakika: İzmir’de helikopter kalkış anında yan yattı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kalkışa hazırlanan helikopter, pilotun kontrolünden çıkıp kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yan yattı. Helikopterin yere çarpan pervanesi parçalanırken, yaralanan pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasının arazisinde meydana geldi. Ambalaj fabrikasına ait helikopter, havalanmaya hazırlanırken, bilinmeyen nedenle pilotun kontrolünden çıktı.

Kendi etrafından dönen helikopter yan yattı, pervanesi yere çarptı. Pervane parçalanırken, yaralanan pilot ile yardımcı pilot kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pilotlar ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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