Aileye 2 acı birden yaşatmıştı! Alkollü magandaya ikinci kez tutuklama

Kaza, 28 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde meydana geldi. Ege Özkaçar yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun evindeki arızayı gidermek için yolun karşısına geçmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı. Göztepe taraftarı olan Dörtköşe, ağır yaralandı. Dörtköşe, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan ve yapılan kontrolde 1,56 promil alkollü olduğu tespit edilen Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre, 'aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı. Dörtköşe ise kazadan 20 gün sonra 17 Haziran'da yaşamını yitirdi. Dörtköşe'nin cenazesi, Mordoğan'ın Saklıbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Barış Polat Dörtköşe'nin ölümü üzerine tekrar gözaltına alınan Ege Özkaçar, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dörtköşe'nin ölümünden 17 gün sonra 4 Temmuz'da da annesi Sema Dörtköşe, hayatını kaybetti. Aniden fenalaşan 5 çocuk annesi Sema Dörtköşe, oğlunun mezarı yanında toprağa verildi. Kazadan kısa süre öncesine ait ortaya çıkan görüntülerde ise Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer aldı. Ege Özkaçar, 8 Ağustos'taki tutukluk incelemesinde, sulh ceza hakimliğince tahliye edildi. Bunun üzerine Dötköşe'nin ailesi, avukatları aracıyla bir üst mahkemeye dilekçe yazarak tahliyeye itiraz etti.





'YAVAŞ GİDİYORDUM, SLALOM YAPMADIM'

İtiraz üzerine tutuksuz sanık Ege Özkaçar'ın Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alındı. Özkaçar, olayda hızlı gitmediğini ve otomobiliyle slalom yapmadığını savunarak, "Olay tarihinde yazlığıma gidiyordum. Olaydan önce 1,50 promil alkollüydüm. 3 bira içmiştim, 2'si yüksek alkollüydü. Hızım yol standartlarına göre normaldi. Kemerim de takılıydı. Merhum, karşıdan şeridime doğru geliyordu. Beni fark edince panikledi ikilemde kaldı. Ona çarptım. Temas olduğu anda durdum. Araçtan inip müdahale ettim. Beni videoya alan kişi Mordoğan'dan bir arkadaştır, videoya çektiğinden haberim yoktu. Yavaş bir şekilde gidiyordum, slalom yapmadım. Önümdeki aracı yavaş bir şekilde sollamıştım. O sırada kendi şeridime girdim merhum yolun karşısına geçiyordu. Olay bu şekilde gerçekleşti. Pişmanım. Üniversite öğrencisiyim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Ege Özkaçar'ın ifadesinin ardından telefonla çekilen görüntüler izlendi. Görüntülerin sorulması üzerine Özkaçar, "Videoda tozların kalktığı yer trafiğe kapalı bir alandı. Önümdeki aracı sinyal verip solladıktan sonra kaza gerçekleşti. Normal bir şekilde sağ, sol yaptım. Herhangi bir art niyetim yoktu" cevabını verdi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin tutuksuz yargılanması talebinde bulundu.



SAVCI 'TUTUKLANSIN' DEDİ

Sanık ve avukatının savunmasının ardından savcı, izlenen görüntülerde Ege Özkaçar'ın olay anından önce son derece tehlikeli şekilde araç kullandığını, arkasında bulunan araçta çekilen görüntüler ile eylemlerinin net görüldüğünü belirtti. Savcı, Özkaçar'ın, Barış Polat Dörtköşe'ye çarpma anından önce makas attığı ve aracı aşırı hızlı kullandığını, sinyal vermesinin tehlikeli araç kullandığı gerçeğini değiştirmediğini kaydetti. Savcı, eyleminin 'bilinçli taksir' kapsamında kaldığı hatta 'olası kast'ın dahi tartışılması gerektiği anlaşıldığından Özkaçar'ın tutuklanması yönünde mütalaa verdi. Mütalaanın ardından hakim, Özkaçar'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası Özkaçar, yeniden cezaevine gönderildi.

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