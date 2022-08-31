Asırlık zafer

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü; Türkiye'nin her yerinde törenlerle kutlandı. Atatürk anıtlarına, kentlerdeki protokol üyelerince çelenkler konuldu, tören geçitleri yapıldı. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve eşi Ufuk İduğ'un bulunduğu tamamı gönüllü 400 kişi, Bornova Şehir Stadı'nın zeminine 1922 yazarak zeybek oynadı.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SÜREKLİ: 'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM' SÖZÜ İYİ OKUNMALI!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Atatürk'ün Büyük Taarruz öncesi söylediği "Ya istiklâl ya ölüm" sözünün iyi okunması gerektiğini belirten Başkan Sürekli, mesajında şunları ifade etti: "Bu ifade, durumun ne kadar vahim olduğunun ifadesidir. Türk milleti eğer o gün, sathı müdafaa yolunda canını hiçe saymasaydı; hedefine Akdeniz'i koyarak düşmanı, işgalin başladığı İzmir'e kadar sürüklemeseydi; bugün ne halde olacağımızı kimse hayal dahi etmek istemezdi. İstiklal mücadelemizin tarihi şartlarını, bu mücadelede kimin hangi safta yer aldığını, kazanılan zaferin yokluk içindeki bir milletin azim ve kararlılığının ürünü olduğunu iyi idrak etmek gerekir."





İZMİR VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER: MİLLETİN ÖLÜME SEVE SEVE KOŞTUĞUNUN GÖSTERGESİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, milli birlik ve baraberlik vurgusu yaparak, "Milletimizin makûs kaderini değiştiren 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri millî birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesidir. 30 Ağustos, cephesi elinden alınan, orduları dağıtılan ve tarihin karanlığına gömülmek istenen bir milletin, bayrak, hürriyet ve mukaddesat uğruna seve seve ölüme koştuğunun göstergesidir" ifadelerine yer verdi.