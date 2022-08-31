Bakioğlu’na kaza şoku

İzmir'de iş adamı Cem Bakioğlu'na ait helikopter, acil iniş esnasında yan yattı. Pervaneleri kopan helikopterde bulunan 2 kişi kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.



İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir heliporttan havalanan sivil helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı.

Heliporttan yaklaşık 150 metre uzaklıktaki boş araziye acil iniş planlayan pilotun iniş yaptığı esnada helikopter, zıplayarak yan yattı.





PERVANELER PARÇALANDI

Helikopterin pervaneleri ise zemine sürterek parçalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, helikopterde bulunan pilot Mehmet Biçer ile yardımcı pilot Erkan Şenman, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen pilotlarda yumuşak doku zedelenmesi olduğu ve yakın zamanda taburcu edilecekleri öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, helikopterin İzmirli işadamı Cem Bakioğlu'nu almak üzere hareket ettiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.



■ METİN BURMALI