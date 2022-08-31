İzmir’de depremden kaçış anı güvenlik kamerasında

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, İzmir'de panik anları kameralara yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 12.56'da meydana gelen 4.7 büyüklüğünde depremden 14 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı.

7.3 kilometre derinlikte meydana gelen Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen artçı sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, panikle binalardan çıkıp, geniş alanlara çıktı.

Ege'de daha büyük bir deprem olacak mı? Uzman isimden korkutan açıklama