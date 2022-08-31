İzmir’de elektrik kesintisi 31 Ağustos Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 31 Ağustos Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 31 Ağustos Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
31.08.2022 09:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANÇAY MAHALLESİ, 7197/3 - 7197 SOKAKLAR VE CİVARI
31.08.2022 09:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7017 SOKAK VE CİVARI
BERGAMA
31.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KARALAR, KATRANCI, HALİLAĞALAR, GÜLTEPE, İNEŞİR, Y İNEŞİR, SARICAOĞLU, KIRCALAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
BORNOVA
31.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,FATİH,BURAKREİS CADDELER,5107,5108 SOKAKLAR VE CİVARI
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞRİDERE KÖYÜ,EĞRİDERE CADDESİ,ARMUT,ARDIÇ,SÜMBÜL SOKAKLAR VE CİVARI
31.08.2022 09:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,REFİK TULGA, FATİH CADDELERİ,1580/2,1579/1,1579 SOKAKLARI VE CİVARI
BUCA
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,201,202/42 202/43 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
31.08.2022 11:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3290, 3293, 3301, 3323/1, 3394, SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE CUMHURIYET MAHALLESI 4517,4519, 4521, 4522 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
DİKİLİ
31.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ ELİTKENT, HARMANKENT, AÇIK DENİZ, SARIGÜL, ÖNDER SAHİL, GÜZEL EGE, TURKUAZ SİTELERİ VE CİVARLARI
31.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ, ATATÜRK CADDESİ VE CİVARLARI
GÜZELBAHÇE
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,670,682 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
31.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YURDOĞLU MAHALLESİ,3946/1 SOKAKLAR VE CİVARI
31.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YURDOĞLU MAHALLESİ-3605-3946-3947/1,2-3950-3961-3988 SOKAKLAR VE CİVARI
31.08.2022 14:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAŞAR KEMAL MAHALLESİ 6000-6002 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
31.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH ORTADOĞULULAR SITESI TAMAMI
31.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. ÇAMLIBELDE SITESI TAMAMI, 410, 411, 412, 413, 414 SOKAKLARI
31.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. YUVAM SITESI TAMAMI, 331, 332 SOKAKLARI
31.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. MORKENT SITESI TAMAMI, 127, 132, 134 SOKAKLARI
31.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. ARDIÇ MEVKII AYKENT 90 SITESI TAMAMI, 6, 7, 8, 9 SOKAKLARI
KINIK
31.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ ÇALTI, DEĞİRMENCİ YOLLARI VE CİVARLARI
31.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ TR-18 DEN TR-17 ÇIKIŞI
31.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ TR-14 TEN TR-15 ÇIKIŞI
31.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ TR-2 DEN TR-3 ÇIKIŞI
31.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİ TR-1 DEN TR-2 ÇIKIŞI
KİRAZ
31.08.2022 09:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABULU MAH. İMAMLAR SOKAK TR-1
31.08.2022 09:45 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABULU MAH. ARMUTLU SOKAK TR-6
31.08.2022 10:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURLU MAH. MERKEZ SOKAK TR-2
KONAK
31.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ,ALİ ÇETİNKAYA BULVARI- ZİYA GÖKALP BULVARI VE CİVARI
31.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ,1355-1420-1433 SOKAKLAR VE CİVARI
31.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YURDOĞLU MAHALLESİ,3967 SOKAKLAR VE CİVARI
31.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ,1420-1429-1430 SOKAKLAR VE CİVARI
31.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ,1401 SOKAKLAR VE CİVARI
31.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANLAR MAHALLESİ,NEVZAT GÜZELIRMAK SK.-AKINCILAR SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAKUYU MAH.
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMETBEYLI MAH.
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLOVA MAH.
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMÖNÜ MAH.
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. MEZARLIK CIVARI
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR MAH ŞENER CAD CIVARI
ÖDEMİŞ
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERELI MAH. OVA MEVKII
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YOLÜSTÜ, OCAKLI MAHALLELERI
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İLKKURŞUN, YENIKÖY, KAYAKÖY VE SEKIKÖY MAH.
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR MAH. SUBATAN MEVKII VE ARTICAK MAHALLELERI
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI VE KONAKLI MAHALELELRI
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMIRCILI, KARAKOVA, ÜZÜMLÜ, DEREBEBEKLER, DEREUZUNYER, TOSUNLAR, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, ÇAMYAYLA, SUÇIKTI MAHALLELERI
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI VE KEMENLER MAHALLELERI
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNLÜCE, HÜRRIYET, UMURBEY, YOLÜSTÜ, OCAKLI, ZAFER, KÜÇÜKAVULCUK, MURSALLI, DOLAYLAR, BEYAZITLAR, OĞUZLAR, DOLAYLAR, ZEYTINLIKIBAYIRLI MAHALLELERI
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKKE VE OVACIK MAHALLESI
TİRE
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (YENI MAH-CUMHURIYET MAH) İSMAIL AĞA SK-GAZAZHANE CD-BEDESTAN CD-YANIKKONAK CD-2 KARAHASAN CD-ÇAĞALOĞLU SK-MEKTEP CD-PAMUKPAZRI SK-TAHTAKALE CD-YAHŞIBEY SK-AYDINOĞLU CD-MENEKŞE SK-UZUN ÇARŞI SK-KUYUMCUALI SK-ESKI HALLAÇLAR SK-AKKUP SK-
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (DERE MAH.) BAKKAL SK-MEHMET BEY SK-MOLLA YOKUŞU SK-1ZINCIRLI SK-DEREKAJVE SK-EBEOĞLU SK-MEHMETÇIK SK-AYDINLI CD-GÖKÇE SK-SARICAYUSUF SK-ABALI SK-AVCI SK-SÜLEYMAN CIKMASI-NARLI SK-ZEYBEKOĞLU SK-ÖNEMLI SK-ŞIMŞIR SK-SÜRATLI CD-KANAL SK-
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (YENI MAH-KURTULUŞ MAH)YILDIZ CD-CERITOĞLU SK-ÖMEROĞLU SK-GAZAZHANE CD-PORTAKAL SK-BAHÇE CD-BAHÇEKAHVE SK-BALOĞLU SK-BALCI CD-KÜÇÜK SK-KARAEFE SK-YENI KAHVESK-UŞŞAKI SK-YILDIRIM BEYAZIT CD-CERITOĞLU SK-ÖMEROĞLU SK-ALAYHAN CD-FEVZI PAŞA CD-TÜRKOCAĞI CD-AY SK-ERTÜRK SK-GÜNDÜZ SK-YILDIZ CD-EKMEKÇIALI SK-UZUNÇARŞI SK-BERBERLER SK-KARAPINAR SK-
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (YENI MAH)GÜMÜŞPALA CD-KETENKÖPRÜ SK-PAŞA CAMII GEÇIDI SK-SAKARYA CD-ÇATAL PAZARI SK-MERVE ÇARŞISI SK-YENI HAN GEÇIDI SK-ADNAN MENDERES CD-AKYOL CD-KENDIR PAZRI SK-ATATÜRK CD-FEVZI PAŞA CD-ÇIT PAZARI SK-İSMAIL TAŞLI CD-BELEDIYE HANI CD-LÜTFÜ PAŞA CD-ENSTITÜ CD-SOĞAN PAZARI CD-
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (CUMHURIYET MAH) 1.ÜLKÜ CD-CUMHURIYET CD-FATIH CD-ENSTITÜDÜ CD-YAHŞIBEY CD-İBNI MELEK CD-TIRE BELEDIYESI HIZMET BINASI
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURTULUŞ MAH-YENI MAH) HAFIZE HATUN SK-GÜMÜŞPALA CD-KÖPRÜLÜ SK-ÇINAR SK-AKYOL CD-KIRAZ SK-KARAEFE SK-BALCI CD-FIDAN SK-GELIN SK-TÜRKOCAĞI CD-HAKIMIYET CD-YILDIZ CD-NERGIZ SK-TAHTAKALE CD-
31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (KETENCI MAH-TURAN MAH-DUMLUPINAR MAH) 2 ALAMADAN CD-KARADUT SK-3 KIZLAR ÇEŞME SK-ARMAĞAN SK-2 YAVAN ÇEŞME SK-GÜLER SK-ALAMADAN SK-ŞANIZADE SC-ŞHT.İSA YÜKSEL CD-DIBEK MEYDANI-YAVAN ÇEŞME SK