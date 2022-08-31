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İzmir'de sabah saatlerinde panik anları! Metruk binanın duvarı çöktü

İzmir'in Konak ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bölgede bulunan ve içinde kimsenin yaşamadığı 3 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Olayda kimse yaralanmazken ekipler çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

DHA

31.08.2022, 08:59

İzmir’de sabah saatlerinde panik anları! Metruk binanın duvarı çöktü

Olay, saat 05.10 sıralarında Güneş Mahallesi 826 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimsenin yaşamadığı metruk bir binanın duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Gürültüye uyanan çevre sakinleri, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis geniş güvenlik önlemi alırken, 110 AKS ekipleri kontrollü bir şekilde inceleme gerçekleşirdi. Yapılan kontrollerde, binada kimsenin yaşamadığı ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Binanın tekrar çökme ihtimaline karşı ekipler çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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