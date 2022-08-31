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Haberler İzmir İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı bölgelerde 17 saate varan su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve su kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olacağı merak ediliyor. İşte 31 Ağustos Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

31.08.2022, 12:19 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022, 12:23

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı.

İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

BERGAMA

TURABEY 31.08.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

BERGAMA

GAZİOSMANPAŞA 31.08.2022 saat 11:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

BUCA

YAYLACIK 31.08.2022 saat 11:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

KARABAĞLAR

CENNETÇEŞME, BELİRSİZ(KARABAĞLAR) 31.08.2022 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

MENDERES

ORTA 31.08.2022 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

ÖDEMİŞ

BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 31.08.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

TİRE

SARUHANLI 30.08.2022 saat 17:40 ile 31.08.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 16 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

ÖDEMİŞ

GERÇEKLİ 31.08.2022 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

TİRE KURTULUŞ 30.08.2022 saat 20:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

SELÇUK

ZAFER 31.08.2022 saat 11:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

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