İZSU İzmir için kesintiyi duyurdu! 16 saat su kesintisi için önleminizi alın

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı.
BERGAMA
TURABEY 31.08.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA
GAZİOSMANPAŞA 31.08.2022 saat 11:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA
YAYLACIK 31.08.2022 saat 11:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR
CENNETÇEŞME, BELİRSİZ(KARABAĞLAR) 31.08.2022 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES
ORTA 31.08.2022 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 31.08.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE
SARUHANLI 30.08.2022 saat 17:40 ile 31.08.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 16 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
GERÇEKLİ 31.08.2022 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE KURTULUŞ 30.08.2022 saat 20:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK
ZAFER 31.08.2022 saat 11:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.