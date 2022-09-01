Aliağa’da zafer yürüyüşü

ALİAĞA Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü fener alayı ve 40 bin kişinin akın ettiği Serdar Ortaç konseriyle kutladı. Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Büyük zaferi bizlere yaşatan, bu toprakları bizlere vatan yapan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Onlar, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yaptı. Bizler de bir olarak, diri olarak çok çalışacağız ve vatanımızı her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız" dedi.

DİĞER