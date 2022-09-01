Cani sevgili

İzmir'in Konak ilçesi Kadifekale semtinde yaşanan vahşet kan dondurdu. 20 yaşındaki Hava Kaçar, 4 aydır birlikte yaşadığı sevgilisi Emre D. tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Çığlıklarını duyup yardıma gelen komşuları ve akrabaları eve sokmayan bıçaklı saldırgan genç kızı 51 yerinden bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 51 bıçak darbesiyle yaralanan Kaçar hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan şüpheli Emre D. ise polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan ve poliste birçok suçtan kaydı bulunan Emre D.'nin ifadesinde, "Beni kızdırdı, bıçakladım" dediği öğrenildi.

KİMSE YARDIM EDEMEDİ

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Lale Mahallesi 2250 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır'dan boşanma aşamasındaki eşini terk ederek 4 ay önce İzmir'e gelen Hava Kaçar, Emre D. (21) ile tanıştı. İkili kısa süre sonra birlikte yaşamaya başladı. Dün öğlen saatlerinde Emre D. Hava Kaçar ile birlikte bir arkadaşının evine giderek uyuşturucu madde kullandı. Emre D., uyuşturucu maddenin de etkisiyle Hava Kaçar'a kıskançlık nedeniyle saldırmaya başladı.

Bunun üzerine Hava Kaçar, evden uzaklaşmak istedi. Ancak, Hava Kaçar'ı önce yumruklarla ve tekmelerle darbeden Emre D., daha sonra bıçakla rehin alarak evden gitmesini engelledi.Hava Kaçar'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada Emre D., elindeki bıçakla Kaçar'ı 51 yerinden yaraladı. Yumruk ve tekme darbeleriyle yüzü-gözü tanınmayacak hale gelen Kaçar, çığlık ve feryatlarına rağmen art arda bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Emre D. ise olay yerinden kaçtı.

ZANLI TAM BIR SUÇ MAKINESI

KONAK İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olay yerinden suç aleti ile birlikte kaçan Emre D.'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Polisler yaptıkları araştırma sonucu Emre D.'nin Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskınla suç aleti bıçakla birlikte yakalanan Emre D., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Burada yapılan kontrollerde şüpheli Emre D.'nin cinsel saldırı, gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan poliste suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

■ FATİH ŞENDİL