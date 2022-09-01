Dikkat! İzmir’de o cadde ve bulvarlar trafiğe kapatılacak... Bisiklet yarışı ayarı

İzmir'de 4 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan Granfondo yol bisiklet yarışı nedeniyle birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılacak.



'Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Pedalla' mottosuyla İzmir Granfondo yol bisiklet yarışı 4 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek. 06.30 - 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında birçok sokak ve cadde trafiğe kapatılacak. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama belirtilen saatler arasında Konak Cumhuriyet Bulvarı, Konak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Balçova Haydar Aliyev Bulvarı, Balçova İnciraltı Caddesi, Narlıdere İzmir-Çeşme Otoyolu yan yol, Güzelbahçe Mithatpaşa Caddesi, Urla Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Urla Neyzen Tevfik Caddesi, Urla İskele Caddesi, Urla Yalı Caddesi, Urla Harbiye Caddesi, Güzelbahçe Mithat Ünal Caddesi, Güzelbahçe Şehit Kemal Caddesi, Güzelbahçe Erler Caddesi, Güzelbahçe Eski Seferihisar Caddesi, Güzelbahçe İstikbal Caddesi, Güzelbahçe Abdullah Baydar Caddesi, Güzelbahçe Yarendede Caddesi, Narlıdere Yıldırım Kemal Caddesi, İzmir-Çeşme Otoyolu yan yolun bazı kısımları araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu. Bu güzergahlarda araç parkına da izin verilmeyeceği belirtildi.

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