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Haberler İzmir Husumetlileriyle kavga etti, yanlışlıkla nişanlısını bıçakladı

Husumetlileriyle kavga etti, yanlışlıkla nişanlısını bıçakladı

İzmir'de nişanlısı ile gezen şahıs, husumetli olduğu kişilerle karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine elindeki bıçağı 2 kişiye savuran şahıs, araya giren nişanlısını yanlışlıkla bıçakladı.

İHA

01.09.2022, 16:10 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022, 16:13

Husumetlileriyle kavga etti, yanlışlıkla nişanlısını bıçakladı

Olay saat 12.00 sıralarında Çınar Mahallesi Fatih Caddesi Stadyum Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ö., nişanlısı M.İ. ile yolda yürürken, daha önceden telefon hırsızlığı olayıyla ilgili aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.K. ve ağabeyi Ö.K. ile karşılaştı. 3 kişi arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavga çıkması üzerine S.Ö., yanında bulundurduğu bıçağı diğer 2 kişiye doğru savurdu.

Kargaşa esnasında S.Ö.'nün salladığı bıçak, yanlışlıkla nişanlısı M.İ.'ye isabet etti. Kollarına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kavgaya karışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları olduğu öğrenildi.

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