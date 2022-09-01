İki ilçede ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

İZMİR'İN Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 41 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 şahsa ait ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilirken, operasyon anı havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. ■ SEVAL KONURALP

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