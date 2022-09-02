Bu kez kadınlar öldürdü

İZMİR'DE dün iki erkek kadınlar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Karabağlar Bahar Mahallesi 2966 sokakta yaşayan Melike Ç. ile çocuğunun babası olan sevgilisi Emre Uğur (37), şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Olay günü evde birlikte alkol alan çift, yine tartışmaya başladı.

Bir müddet sonra sakinleşen ikiliden Emre Uğur, alkolün de etkisiyle yatağında sızıp uyudu. O gece kızının evinde bulunan anne Zeynep K. mutfaktan aldığı bıçakla, yatağında uyuyan Emre Uğur'u 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

UYKUSUNDA ÖLDÜRDÜ

OLAY sonra gözaltına alınan anne Zeynep K. ile kızı Melike Ç, karakol ifade verdi. Adliyeye sevk edilen Zeynep K, tutuklanırken, kızı Melike Ç. ise serbest kaldı. Bir çocuk babası Emre Uğur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

Karabağlar'da işlenen bıçaklı cinayetin bir benzeri de Bergama'da yaşandı. Kocası cezaevinde olan H.Ç, iddiaya göre yasak aşk yaşadığı İbrahim Çokgezer ile evinde tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

H.Ç, o sırada eline geçirdiği bir bıçakla Çokgezer'i göğsünden yaraladı. Çokgezer kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli H.Ç.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çokgezer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. H.Ç. sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerince emniyete götürüldü. İbrahim Çokgezer'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL