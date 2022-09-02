‘Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu ödeyeceğiz’

AK Parti İzmir İl Başkanlığında, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın katılımıyla düzenlenen "Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" programında, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, geçmiş dönemlerde il genel meclisi üyeliği yapan teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Vefa buluşmalarına Haziran 2019'da başladıklarını hatırlatan Sürekli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır ülkemize, milletimize ve ideallerimize hizmet ediyor vefa gösteriyor. Şimdi sıra bizde. Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu 2023'te ödeyeceğiz" dedi.

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