İzmir’de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı.
DİKİLİ
ÇANDARLI 31.08.2022 saat 15:50 ile 17:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK
OSMANİYE 02.09.2022 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ
YENİŞEHİR 01.09.2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ
SARIKAYA 01.09.2022 saat 08:00 ile 02.09.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 9 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
26 AĞUSTOS, YAVUZ SELİM, ULUBATLI, ZEYBEK, MEHMET AKİF, HUZUR 02.09.2022 saat 05:30 ile 09:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
SÜLEYMAN DEMİREL 02.09.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE
SARUHANLI 30.08.2022 saat 17:40 ile 31.08.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 16 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE
KURTULUŞ 30.08.2022 saat 20:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH 02.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.