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Haberler İzmir İzmir'de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

İzmir'de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre, 2 Eylül Cuma 2022 bugün İzmir'de su kesintisinin 17 saati bulacağı ilçeler var. İzmir Kiraz, Kınık, Tire, Selçuk, Dikili, Güzelbahçe, Ödemiş'te suların ne zaman geleceği ve su kesintisinin kaç saat olacağı merak ediliyor. İşte 2 Eylül Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

02.09.2022, 09:05 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 09:05

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı.

İzmir’de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

DİKİLİ

ÇANDARLI 31.08.2022 saat 15:50 ile 17:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

KINIK

OSMANİYE 02.09.2022 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

KİRAZ

YENİŞEHİR 01.09.2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

KİRAZ

SARIKAYA 01.09.2022 saat 08:00 ile 02.09.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

KONAK

26 AĞUSTOS, YAVUZ SELİM, ULUBATLI, ZEYBEK, MEHMET AKİF, HUZUR 02.09.2022 saat 05:30 ile 09:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

ÖDEMİŞ

SÜLEYMAN DEMİREL 02.09.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

TİRE

SARUHANLI 30.08.2022 saat 17:40 ile 31.08.2022 saat 10:00 arasında yaklaşık 16 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

TİRE

KURTULUŞ 30.08.2022 saat 20:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 17 saate varan su kesintisi! Bu ilçede oturanlar önleminizi alın...

GÜZELBAHÇE

KAHRAMANDERE MAH 02.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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