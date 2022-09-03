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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İzmir'de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre, 3 Eylül Cumartesi 2022 bugün İzmir'de su kesintisinin 3 saati bulacağı ilçeler var. İzmir Kiraz, Kınık, Tire, Karşıyaka, Dikili, Urla, Çiğli'de suların ne zaman geleceği ve su kesintisinin kaç saat olacağı merak ediliyor. İşte 3 Eylül Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

03.09.2022, 10:15 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 10:15

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BUCA

KAYNAKLAR MERKEZ, 29 EKİM 03.09.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÇİĞLİ

AHMET EFENDİ, UĞUR MUMCU, BALATÇIK 03.09.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÇİĞLİ

AHMET EFENDİ, UĞUR MUMCU, BALATÇIK 03.09.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

DİKİLİ

ÇANDARLI 31.08.2022 saat 15:50 ile 17:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

KARŞIYAKA

DEDEBAŞI 03.09.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

KINIK

OSMANİYE, YENİ 03.09.2022 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

MENDERES

ORTA 03.09.2022 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

SEFERİHİSAR

CAMİKEBİR, TURABİYE, HIDIRLIK 03.09.2022 saat 09:05 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

URLA

İSKELE 03.09.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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