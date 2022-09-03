İzmir’de su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı.
BUCA
KAYNAKLAR MERKEZ, 29 EKİM 03.09.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ
AHMET EFENDİ, UĞUR MUMCU, BALATÇIK 03.09.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ
AHMET EFENDİ, UĞUR MUMCU, BALATÇIK 03.09.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ
ÇANDARLI 31.08.2022 saat 15:50 ile 17:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA
DEDEBAŞI 03.09.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK
OSMANİYE, YENİ 03.09.2022 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES
ORTA 03.09.2022 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR, TURABİYE, HIDIRLIK 03.09.2022 saat 09:05 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA
İSKELE 03.09.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.