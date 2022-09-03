İzmir’deki nefes kesen operasyonda uyuşturucu şebekesi çökertildi

3 ikamet ve 5 araçta polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, vakumlu poşet içerisinde 15 kilo 500 gram skunk esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan poşet ve çuval, 1 adet press makinesi, 1 vakum makinesi, 3 adet sentetik ecza ürünü, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 15 fişek ve 2 adet kartuş ele geçirildi.