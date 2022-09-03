Menemen Meclisi’nde yol polemiği ipleri gerdi

MENEMEN Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan idaresinde gerçekleştirildi. Meclis gündemine İZSU ve Menemen Belediyesi arasında yaşanan yol polemiği damga vurdu. CHP Grup Başkan Vekili Ali Yılmaz, İZSU ile Menemen Belediyesi arasında yaşanan yol polemiğine değinerek, Menemen Belediyesi'nin öz kaynakları olduğu halde Haziran ayında Büyükşehir Belediyesi'nden yol yapma talebinde bulunduğunu iddia etti.

Bunun üzerine Başkan vekili Pehlivan, "Var mı elinizde böyle bir yazı? Kurumlar arasında resmi yazışmalar yapılır. Bu konuyu size kim söyledi, yanlış bilgilendirme yapılıp sizi burada kim mahcup etti? Öyle bir görüşme yok. Söz uçar yazı kalır. Bununla ilgili bir yazışma, talep var mı, yok" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Yusuf Demircioğlu da, "İZSU'dan söz aldık ama bürokratların süreci yanlış yönetmeleri yüzünden Menemen halkı 21. yüzyılda tozdan dumandan bıktı. 2,5 ay boyunca işe başlamayan İZSU, biz başlayınca akıl etti. Biz bu problemin altından öz kaynaklar ile kalktık" ifadelerini kullandı