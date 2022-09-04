Cezaevinden çıktığı gün eşini bıçakladı

Karşıyaka Örnekköy'de yaşayan Melisa Ç. önceki gün adeta kabusu yaşadı. Genç kadının 2 yıldır cezaevinde yatan eşi Hasan Ç, denetimli serbestlik yasasından faydalanarak tahliye oldu. Cezaevinden direkt eve gelen Hasan Ç, ailesiyle hasret gidermek yerine tartışma çıkardı. İki çocuğunun annesi Melisa Ç. ile tartışmaya başlayan adam, fiziki şiddete başvurdu.

MUTFAKTAN BIÇAKLA DÖNDÜ

Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte genç anneyi darp eden Hasan Ç, attığı tek yumrukla Melisa Ç'nin burnunu kırdı. Öfkesi bir türlü dinmek bilmeyen Hasan Ç, bununla da yetinmeyip mutfağa giderek elinde bıçakla döndü. Eşine doğru bıçak darbeleri savuran Hasan Ç, o sırada yüzü kanlar içinde kalan kadının alnına kesikler attı.

BURNUNDA İKİ KIRIK VAR

Olay sonrası evden çıkan adam, ortadan kayboldu. Kendi imkanıyla Çiğli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden Melisa Ç. hızla tedavi altına alındı. Hastane polisinin ifadesini aldığı kadın, eşinden gördüğü şiddeti tek tek anlattı. Burnunda iki ayrı yerden kırık oluştuğu belirlenen Melisa Ç'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, cezaevinden çıkar çıkmaz, eşinin burnunu kırıp darp eden gaddar koca Hasan Ç'yi yakalamak için harekete geçti. Yeni tahliye olan Hasan Ç'nin gidebileceği tüm adres ve noktalara operasyon düzenledi fakat bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'KENDİMİ BIÇAKLADIM' DESE DE SAVCILIGI YALANINA İNANDIRAMADI

İZMİR'DE bir başka bıçaklama olayı da Buca'da yaşandı. İki çocuk annesi Hacer K, evinde kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın yoğun bakıma alındı. Hastaneye geldiği anda ilk ifadesi alınan Hacer K, kendisini kimsenin bıçaklamadığını söyleyip "Ben yaptım" dedi. Ancak Hacer K'ya şiddet uyguladığı için 5 gün önce uzaklaştırma cezası alan eşi Mehmet K'nın eve gelen polisler tarafından elinde bıçakla birlikte gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hacer K, kendi kendisini bıçakladığını söylese de, savcılık bu ifadeyi gerçekçi bulmayarak Mehmet K'yı öldürmeye teşebbüsten cezaevine gönderdi.

FATİH ŞENDİL