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Haberler İzmir Terör suçundan hapis cezası olan şahıs gizli bölmeden çıktı

Terör suçundan hapis cezası olan şahıs gizli bölmeden çıktı

4.9.2022

Terör suçundan hapis cezası olan şahıs gizli bölmeden çıktı
VAN Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'PKK Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Saklandığı gizli bölmede yakalanan ve yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine teslim edildi. Paylaşılan görüntülerde, şahsın ikametinde saklanmak için yaptığı gizli bölmeye de yer verildi.
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