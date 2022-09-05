“İşe geç geldin” kavgası ölümle bitti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, işe geç gelme meselesi nedeniyle tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldürdü. Olay İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. İşveren Z.Ö. (39) ile yanında usta olarak çalışan Muhammed Kara (34) arasında işe geç gelme yüzünden tartışma yaşandı.



Muhammed Kara



HASTANEDE ÖLDÜ

Telefonda yaşanan tartışmanın ardından Muhammed Kara'nın evinin önüne gelen Z.Ö, çıkarttığı tüfek ile ateş açtı. Çeşitli yerlerinden çok sayıda yaralanan Muhammed Kara çevredekilerin yardımıyla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kara hayatını kaybetti. Z.Ö. ise Edremit Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede bir adet bıçak ele geçirildi. Muhammed Kara'nın cenazesi otopsi işlemlerinin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili tahkikat başlattı.



■ SUAT SALGIN