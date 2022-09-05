İyilik için aldığı dana sonu oldu

İzmir'in Kiraz ilçesinde paraya ihtiyacı olan komşusundan satın aldığı dananın saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti. Olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan alım satım işiyle uğraşan 47 yaşındaki Mehmet Karlı, geçtiğimiz günlerde komşusuyla karşılaştı. Komşusu, Karlı'ya maddi olarak zor durumda olduğunu, danasını satıp satamayacağını sordu.



DANANIN SAHİBİ UYARMIŞTI

Mehmet Karlı, komşusuna iyilik yapmak için danayı o gün satın aldı. Karlı hayvanı teslim aldığı sırada komşusu, "Mehmet bey lütfen dikkatli olun, bu hayvan çok hırçın" uyarısında bulundu. Karlı ise yıllardır hayvan alıp sattığını, bir sorun olmayacağını söyleyip danayı kamyonetin kasasına çıkardı. Danayı, Kiraz ilçesinde bulunan ahırına götüren Karlı, hayvanı araçtan indirmeye çalışırken korkunç bir olay yaşandı. Hırçınlaşan hayvan, Mehmet Karlı'nın kalbine boynuzunu sapladı.



Mehmet Karlı, göğsüne aldığı boynuz darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı gören Karlı'nın aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 2 çocuk babası Karlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın kalbinin boynuz darbesiyle durduğu kaydedildi. Karlı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.