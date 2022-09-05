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Haberler İzmir Yunanistan'a kaçacaklardı! 3 FETÖ üyesi İzmir'de yakalandı

Yunanistan'a kaçacaklardı! 3 FETÖ üyesi İzmir'de yakalandı

Haklarında yargılama süreci devam eden 3 FETÖ üyesi, Yunanistan’ın Sakız Adasına yasadışı olarak deniz yolu ile kaçmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

İHA

05.09.2022, 11:10 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022, 12:25

Yunanistan’a kaçacaklardı! 3 FETÖ üyesi İzmir’de yakalandı

İzmir İI Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı tarafından yargılama süreci devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin deniz yolu ile yurt dışına kaçırılacağı duyumuna istinaden, söz konusu şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Eylül 2020 günü operasyon düzenlendi.

İhraç öğretmen T.U.A., ihraç psikolog Ö.E. ve ihraç astsubay M.T., Çeşme Liman bölgesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına yasadışı olarak deniz yolu ile kaçmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ üyelerinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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