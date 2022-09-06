Göz bebeği aşağıya bakan Arslan, İzmir’de şifa buldu

Göz bebeğinin aşağı doğru bakması nedeniyle başını sürekli aşağıya eğerek önünü görebilen, Almanya'da yaşayan Sinan Arslan, İzmir'de şifa buldu. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz tarafından gerçekleştirilen iki ameliyatla göz sağlığına kavuşan Arslan, "Yurtdışındaki doktorlar dokunmaya korktu. Türk hekimlerine minnettarım" dedi. Yapılan tetkiklerde, hastanın bir gözündeki görmenin yüzde 30, diğer gözünde ise yüzde 10 olduğu anlaşıldı. Yaptıkları incelemede hastanın göz bebeğinin tam gelişmediğini gördüklerini anlatan Yılmaz, "Kataraktını temizledik. Hastaya uygun mercek taktık. İki göz arasında uyumu yakalayarak hastamızın hem uzakta hem yakında iyi görmesini sağladık" diye konuştu.

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