İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -6 Eylül Salı

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacağı ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 6 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacağı ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 6 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...
BEYDAĞ
YUKARIAKTEPE, ÇAMLIK, MUTAFLAR, PALAMUTÇUK 06.09.2022 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN
MERKEZ 06.09.2022 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KINIK
TÜRKCEDİT 05.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
KEMER, HACIHASAN, OVACIK, CEVİZALAN, BUCAK, BİRGİ 06.09.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
KIŞLA 06.09.2022 saat 10:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR
SIĞACIK 06.09.2022 saat 08:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI
TAŞKESİK 06.09.2022 saat 10:00 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA
TORASAN 06.09.2022 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.