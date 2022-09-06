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Haberler İzmir İZSU uyardı! İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek -6 Eylül Salı

İZSU uyardı! İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek -6 Eylül Salı

İZSU tarafından yapılan paylaşıma göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 6 Eylül Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

06.09.2022, 10:52 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022, 10:52

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacağı ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 6 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -6 Eylül Salı

BEYDAĞ

YUKARIAKTEPE, ÇAMLIK, MUTAFLAR, PALAMUTÇUK 06.09.2022 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -6 Eylül Salı

KARABURUN

MERKEZ 06.09.2022 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -6 Eylül Salı

KINIK

TÜRKCEDİT 05.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -6 Eylül Salı

ÖDEMİŞ

KEMER, HACIHASAN, OVACIK, CEVİZALAN, BUCAK, BİRGİ 06.09.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -6 Eylül Salı

ÖDEMİŞ

KIŞLA 06.09.2022 saat 10:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -6 Eylül Salı

SEFERİHİSAR

SIĞACIK 06.09.2022 saat 08:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -6 Eylül Salı

TORBALI

TAŞKESİK 06.09.2022 saat 10:00 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek -6 Eylül Salı

URLA

TORASAN 06.09.2022 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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