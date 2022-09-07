2023 turizmin senesi olacak! 50 milyon turist hedefleniyor!

ALMANYA'DAN 2 MİLYON ZİYARETÇİ

Türkiye'yi bu yıl en çok ziyaret eden ülkelerden bahseden İçöz, "Türkiye'ye gelen Alman turist sayısı ilk 6 ayda 2 milyon 30 bin ziyaretçi olarak 2019'dan yüzde 12 daha fazla ve bu rakam Temmuz 2022 itibarıyla 2 milyon 992 bin kişiye yükselmiştir. Alman turist sayısı 2019'un ilk 6 ayı için 1 milyon 800 bin olarak gerçekleşmişti. Önümüzdeki aylarda da Almanların gelmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Alman turist sayısındaki bu artış ülke turizmi için oldukça iyi bir haber, çünkü Almanlar tüm dünyada nüfuslarına göre en fazla seyahate çıkan ve iyi para harcayan turistler olarak kabul ediliyor, bu nedenle Türkiye daha fazla Alman turist çekmek için uğraşmalıdır. İngilizlerin sayısı da 2019'a göre 250 bine yakın artış gösterdi. İngilizler dünyanın en deneyimli ve klasik turistlerdir. Onlar için turizm bir gelenektir bu nedenle daha fazla İngiliz'i Türkiye'de görmek turizmin geleceği açısından iyimser bir durum. İngilizlerin önümüzdeki yıllarda daha çok geleceği tahmin ediliyor. Avrupa pazarı olarak eksik kaldığımız konu Hollandalı turistlerdir, sayıları 500 binin altında, ülkeye oldukça az giriş yaptılar. Orta Doğu pazarı olarak da İranlılar son 4-5 senede çok fazla geliyorlar ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'de kendilerini daha rahat hissediyorlar. Belirtilen dönemde Gürcüler ve Irak'tan gelen turistler ise 500 bin civarında" diye konuştu.