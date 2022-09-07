2023 turizmin senesi olacak! 50 milyon turist hedefleniyor!

TÜİK'in Nisan-Haziran verilerine göre ise turizm gelirinin yüzde 83,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,2'si ise yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından elde edildi. Konaklama yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 81 dolar, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ortalama gecelik harcaması ise 65 dolar oldu. Bu dönemde turistlerin kişi başı harcama miktarı 845 dolar, gecelik harcamaları ise ortalama 78 dolar olarak hesaplandı. Master Card verilerine göre, kişi başına en çok para harcayan ülkeler Rusya, Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda, Kuveyt ve Katar oldu. Turistlerin ortalama kalış süreleri 4,5 gün olurken en çok Alman, Rus, İngiliz ve Bulgar turist ağırlandı.