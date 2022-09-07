Devlet bana zam yaptırmıyor

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de su ve otobüs ücretlerine yönelik açıklama yaparak "Neden pahalı" eleştirileriyle ilgili savunma yapmaya çalıştı. Soyer toplu ulaşımda her yolcunun cebine belediye tarafından 12 TL para konulduğunu iddia eden Soyer, "Otobüste, suda maliyetleri karşılayamazsak hizmet üretemeyiz. Bizim yaptığımız şey ne suda ne toplu taşımada maliyeti karşılamıyor. Biz darphane gibi para basıp adeta bunların vatandaşa ulaşmasını sağlıyoruz. Ancak biz darphane değiliz. Sürdürülemez bir şey yapıyoruz. Otobüsteki her yolucunun cebine 12 lira para koyuyoruz, oradan oraya gidebilsin diye. Bırakın onun verdiği parayı biz onun cebine 12 TL para koyuyoruz... Bizim toplu ulaşımı verebilmemiz için maliyetini karşılamamız lazım" diye konuştu.

'BİZİ ENGELLİYORSUNUZ'

UKOME'DE azınlıkta olduklarını, İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve diğer il müdürlüklerinin çoğunlukta olduğunu da kaydeden Tunç Soyer, "Bizim sürekli olarak otobüs fiyatına maliyeti yansıtmamız gerekiyor, UKOME'de azınlıktayız, sürekli reddediyorlar. Siz bizim maliyeti karşılayacak bedel koymamızı engelliyorsunuz. Bu doğru değil. Bütün İzmir'i cezalandırıyorsunuz" dedi.