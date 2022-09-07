İtalya’da düzenlenen Uluslararası Çömlek Festivali’ne Menemenli çömlek ustaları damga vurdu!

"DEĞERLİ BİR KAZANIM"



Geçtiğimiz mayıs ayında 1 aylık bir çalışma sonucunda yaptığı dev vazoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye eden Kültür Bakanlığı sanatçısı Ahmet Taşhomcu'nun da yer aldığı 6 kişilik çömlek ustası heyeti Faenza kentindeki Festivale katıldı. Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Bilal Deniz, usta çömlekçiler Ayhan İde, Ali Hikmet Koç, Ramazan Deniz, Oktay İde'nin ülkemizi temsil ettiği etkinlikte Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da yalnız bırakmadı. Festivalin dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "Öncelikle Faenza Belediye Başkanımız Massımo Isola ve ekibine konukseverliği ve ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Önümüzde ki süreç içinde ortak projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bizim için değerli bir kazanım oldu. Faenza'da sizlerle birlikte olmaktan çok keyif aldık ve mutlu olduk. Sizleri de Ekim ayı başında Menemen İlçemizde ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Çömlek Festivali'nde görmeyi çok istiyoruz." dedi.