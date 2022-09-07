İtalya’da düzenlenen Uluslararası Çömlek Festivali’ne Menemenli çömlek ustaları damga vurdu!

İtalya'da Menemen rüzgarı esti. İtalya'nın Faenza kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Argilla Seramik Festivali'ne Menemen'den davet edilen çömlek ustaları damga vurdu. İtalya'nın Faenza kentinde 3-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Çömlek Festivali'nde Menemen rüzgarı esti. Dünyanın çeşitli kentlerinden gelen çok sayıda seramik sanatçısı hünerlerini sergilerken, katılımcılar fuar alanında yer alan eserleri görme imkânı buldu. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, seramik sanatçılarını kendilerine hayran bırakan Menemenli çömlek ustalarını yalnız bırakmadı.