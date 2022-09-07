İzmir’de CHP ile HDP İyi Parti’yi kenara atmış

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, katıldığı bir programda CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" açıklamasını değerlendirdi.

'BİLDİKLERİNİ OKUYORLAR'

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun eleştirilere yönelik de açıklama yapan AK Partili Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Dervişoğlu'nu ciddiye almadığını belirtti.

Dervişoğlu'nun CHP'li Tekin'in açıklamasına gösterdiği tepkiyi ise, "Müsavat Bey'e 'Günaydın' diyorum" sözleriyle değerlendiren Kaya, "İzmir'e baksın. Tunç Soyer zaten belediye nezdindeki müdürlükleri HDP'lilerle doldurdu. İYİ Parti kendini kandırmasın. İzmir'de CHP, HDP ile yürüyor. İYİ Parti'yi de kenara koymuşlar. İYİ Parti kendini yok sayan bir yönetime neden kendini kalkan yapıyor o da anlaşılır değil" diye konuştu.