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Haberler İzmir Ak Partili İnan'dan Büyükşehir'e konser tepkisi

Ak Partili İnan'dan Büyükşehir'e konser tepkisi

İzmir’in sorunlarını Tarkan konseriyle geçiştiriyorlar

8.9.2022

Ak Partili İnan’dan Büyükşehir’e konser tepkisi
İZMİR'İN düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de pek çok etkinlik planlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aylar öncesinden duyurduğu Tarkan konseri kentte büyük yankı uyandırdı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne konser üzerinden tepki gösterdi.
AK Partili İnan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin sorunlarının konser ile geçiştirildiğini söyleyerek, "İzmir CHP belediyeciliği ile çok kötü bir noktaya vardı. Koku, trafik, ulaşım başat sorunlar. İzmir'e kentleşme sorunlarının sonra erdiği, alt yapı-üst yapı meselelerinin çözüldüğü bir 100. yıl yaşattırmadılar. Şimdi Tarkan konseri ile geçiştirmek çok kolay" dedi.
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