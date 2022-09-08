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Haberler İzmir Çiçekçinin hazin sonu

Çiçekçinin hazin sonu

8.9.2022

Çiçekçinin hazin sonu

İZMİR'DEN Antalya'ya gül götüren çiçekçi Murat Koca'nın aracı, Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobilde sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Tavas ilçesinde Yahşiler Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da çiçekçilik yapan Koca (38), İzmir'den yola çıktı.

TAVAS ilçesi Dumberek Mevkiinde kontrolden çıkan Koca idaresindeki 35 AİM 182 plakalı otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Koca'nın sağlık durumunu kontrol eden görevliler, Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Koca'nın cansız bedeni incelenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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