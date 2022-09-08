‘Eğitim yatırımları aynı ivmeyle sürecek’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti'nin İzmir yatırımlarını paylaşarak, "20 yılda; öğretmen sayısını 29 binden 60 bine, derslik sayısını 16 binden 38 bine çıkardık. Aynı ivmeyi sürdürecek, yarınlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ONLARCA YENİ OKUL

Dağ yaptığı paylaşımda, 2002 yılında İzmir'de 668 bin öğrenci, 29 bin öğretmen, 16 bin derslik olduğunu ve derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 41, ortaöğretimde 30 olduğunu, gelinen süreçte ise öğrenci sayısının 827 bine, öğretmen sayısının 60 bine, derslik sayısının 38 bine çıktığını, derslik başına düşen öğrenci sayısının ise ilköğretimde 24, ortaöğretimde 22'ye düştüğünü kaydetti.

İzmir'e yönelik mevcut yatırım planlarını da açıklayan AK Partili Dağ, 42 yeni anaokulu, 54 yeni ilkokul, 41 yeni ortaokul, 43 yeni lise, 9 öğrenci pansiyonu, 10 yeni atölye, 3 spor salonu, 1 konferans salonu yapılacağını belirtti. Hamza Dağ'ın paylaşımı vatandaşlar tarafından kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.