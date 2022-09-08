İtalya’da Menemen rüzgarı

İTALYA'NIN Faenza kentinde 3-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Çömlek Festivali'nde Menemen rüzgarı esti. Dünyanın çeşitli kentlerinden gelen çok sayıda seramik sanatçısı hünerlerini sergilerken, katılımcılar fuar alanında yer alan eserleri görme imkanı buldu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, seramik sanatçılarını kendilerine hayran bırakan Menemenli çömlek ustalarını yalnız bırakmadı. Herkesi Ekim ayı başında Menemen'de ilkini gerçekleştirecekleri Uluslararası Çömlek Festivali'ne davet eden Pehlivan, "Finale kalan 4 ustamızdan Oktay İde Dünya 2'ncisi oldu. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Menemenli ustalarımızın eserlerini dünyaya duyuracağız" dedi.